СИЗО «Бутырка» предложили преобразовать в досуговый центр

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил преобразовать следственный изолятор «Бутырка» в досуговый центр. Об этом сообщает агенство «Москва».

В качестве примера Герасимов привел бывшую тюрьму «Бутылка» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

«Я предложил сделать по принципу «Бутылки» на Новой Голландии в Питере. Это тоже была тюрьма, они потрясающе сделали современный дом для посещения. Там и ярмарки, и кафе, и историческая часть - каждый может посетить ту или иную камеру», – пояснил он.

Депутат подчеркнул, что о сносе «Бутырки» и застройке ее территории речь не идет.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил о планах закрыть следственные изоляторы «Бутырка» (СИЗО-2) и «Пресня» (СИЗО-3).

«Бутырка» была построена во времена Екатерины Второй и является одной из старейших тюрем России. Здание тюрьмы включено в список объектов культурного наследия федерального значения.