ФСИН выявила факт использования рабского труда осужденных женщин в мордовской ИК-14, где сидела Толоконникова

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России выявила факт использования рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии (ИК) № 14 в Мордовии, сообщил ТАСС замглавы службы Валерий Максименко.

После проверки выяснилось, что женщины занимались «пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы».

«По всей видимости, [Надежда] Толоконникова была права», — признался Максименко.

Ранее проводимые проверки не давали результатов, потому что, по словам Максименко, на присланных видеоархивах ничего не было. Сейчас же сотрудники центрального аппарата ФСИН сделали проверку без уведомления руководства ИК.

«Зашли в колонию и попытались ознакомиться с видеоархивом. Было предпринято сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо у них на глазах. И в дежурной части, и в центральном управлении стирались, удалялись файлы», — рассказал Максименко.

Материалы дела переданы в Следственный комитет (СК) России для возбуждения уголовного дела. «Начальник колонии Куприянов Юрий Владимирович таким образом, по всей видимости (ну, это точно скажет следствие), набивал свои карманы. Все эти данные зафиксированы и переданы в Следственный комитет», — заявил Максименко, добавив, что глава ИК отстранен от должности.

О рабском труде в мордовской ИК-14 рассказывала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова еще в 2013 году. В ее жалобе говорилось, что бригады работали по 16 часов в день, иногда без выходных: «Все зависит от желания администрации, которая таким образом фактически осужденных склоняет к заведомо “рабскому” труду свыше нормы предусмотренного трудовым законодательством».

По ее словам, на производстве не было перерывов, из-за неисправного оборудования многие получали травмы, однако администрация колонии не предпринимала никакие меры. «Если осужденный на производстве получает травму, то администрация составляет документы о том, что он виноват в несоблюдении техники безопасности, вплоть до водворения в ШИЗО», — рассказывала тогда осужденная.