В Омске пастора церкви пятидесятников приговорили к условному сроку по делу о доведении прихожан до психических заболеваний

Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 3 годам и 6 месяцам условного срока пастора протестантской церкви «Возрождение XXI век» Николая Кузнецова, говорится на сайте областного управления Следственного комитета.

Дело в отношении него о создании организации, причиняющей вред здоровью (ч. 1 ст. 239 УК), было возбуждено в июне прошлого года, его также обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), а летом 2018 года поместили под арест.

Потерпевшими по делу проходят одиннадцать прихожан, психические расстройства были найдены у шестерых из них, однако, как отмечала «Медиазона», большинство не признают себя больными, а претензии к пастору есть лишь у двух из них. Следственный комитет также писал, что он обязывал прихожан приносить ему 10% от всех своих доходов, однако сам Кузнецов это отрицал: все пожертвования были добровольными.

По данным центра «Сова», омские эксперты расценили как свидетельство измененного сознания рассказы верующих о чувстве единения с Богом. В их заключении говорилось, что используемые пастором «психотехнологии» приводит к зависимому расстройству личности, а дальнейшее пребывание верующих в церкви неминуемо приведет к «иным психическим расстройствам».

Отказ некоторых прихожан от алкоголя или табака называется ими «сменой способа аддиктивной реализации»: эксперты утверждали, что у верующих отмечается «формирование нехимической формы аддиктивного поведения» (вместо химической). Как писало «Религия и право», Независимая психиатрическая ассоциация России признала экспертизу омских психиатров недобросовестной и непрофессиональной.