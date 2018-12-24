Московского активиста приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу об участии в «Правом секторе»

Нагатинский районный суд Москвы приговорил активиста Дениса Бахолдина к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в участии в добровольческом батальоне «Правый сектор» (признанная экстремистской и запрещенная в России организация). Об этом в фейсбуке написала общественная защитница Ирина Яценко.

По версии следствия, переехав на Украину после событий в стране 2014 года, он договорился по интернету с представителем «Правого сектора» о вступлении в организацию, и чуть больше недели, в период с 4 по 12 июля 2015 года, принимал участие в боевых действиях на территории самопровозглашенной ЛНР.

Его задержали в марте 2017 года, когда он поехал в Россию навестить родственников. Сам он вину не признавал, а также утверждал, что во время задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и выбивали признательные показания.