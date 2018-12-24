Власти Тамбовской области пообещали закрыть мусорный полигон «Бастион» после массового митинга

Власти Тамбовской области пообщеали закрыть мусорный полигон «Бастион» после массовых митингов местных жителей. Об этом сообщил первый вице-губернатор Олег Иванов, пишет Life Tambov.

«С 1 января 2019 года в связи с окончанием лицензии захоронение на полигоне “Бастион” прекращается. Сам полигон будет рекультивирован. Таков ответ на резолюцию митинга, я тоже его готов подписать», — заявил Иванов.

Накануне в поселке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской прошел митинг против реконструкции полигона «Бастион». Протестующие также потребовали отставки главы Никифоровского района Александра Щербакова.

Митинг против строительства мусорного полигона «Бастион» в посёлке Дмитриевка подошёл к концу.



Больше 3000 человек пришли выразить своё несогласие с тем, что власть собирается устроить свалку рядом с жилыми домами. pic.twitter.com/kdfbieNI86 — Штаб Навального в Тамбове (@teamnavalny_tmb) December 23, 2018

По оценкам штаба политика Алексея Навального в Тамбове, в нем приняли участие более трех тысяч человек (в самом поселке проживает 7,5 тысяч человек). В ходе митинга было собрано свыше 2,8 тысячи подписей против реконструкции полигона. Как отмечает Znak.com, представители местной администрации на акцию не пришли.