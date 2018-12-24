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Власти Тамбовской области пообещали закрыть мусорный полигон «Бастион» после массового митинга

Общество

 

Власти Тамбовской области пообщеали закрыть мусорный полигон «Бастион» после массовых митингов местных жителей. Об этом сообщил первый вице-губернатор Олег Иванов, пишет Life Tambov.

«С 1 января 2019 года в связи с окончанием лицензии захоронение на полигоне “Бастион” прекращается. Сам полигон будет рекультивирован. Таков ответ на резолюцию митинга, я тоже его готов подписать», — заявил Иванов.

Накануне в поселке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской прошел митинг против реконструкции полигона «Бастион». Протестующие также потребовали отставки главы Никифоровского района Александра Щербакова.

По оценкам штаба политика Алексея Навального в Тамбове, в нем приняли участие более трех тысяч человек (в самом поселке проживает 7,5 тысяч человек). В ходе митинга было собрано свыше 2,8 тысячи подписей против реконструкции полигона. Как отмечает Znak.com, представители местной администрации на акцию не пришли.

Теги:
митинги, мусор, тамбов, ek
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