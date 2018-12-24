Генпрокуратура: в России увеличилось количество коррупционных преступлений

В России увеличилось количество коррупционных преступлений. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает РИА Новости.

«За истекший период… число преступлений, которые предусматриваются статьей 291 Уголовного кодекса („Дача взятки“), на территории России составило 2408, случаи дачи взятки увеличились чуть больше, чем на 11 процентов», — рассказал он.

Куренной отметил, что число зарегистрированных преступлений по статье о получении взятки выросло с 3094 до 3315.

По его словам, всего за 11 месяцев 2018 года зарегистрировали 29 тысяч коррупционных преступлений, что на 2,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Куренной рассказал, что средний размер взятки за девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей. Он отметил, что если сложить все взятки, выявленые в рамках уголовных дел по 290 УК («Взятка»), то эта сумма будет равняться 1,8 млрд рублей.

До этого в Генпрокуратуре утверждали, что в этом году россияне стали брать взятки на 10% чаще, чем в прошлом