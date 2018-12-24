Шойгу: ступени храма Вооруженных сил в парке «Патриот» отольют из трофейной техники вермахта

Макет будущего храма в парке «Патриот». Фото: РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке отольют из трофейной техники вермахта, передает Интерфакс.

«Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что

нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма»,

— сказал Шойгу на заседании общественного совета Минобороны.

Напомним, о строительстве главного храма в парке «Патриот» стало известно в начале сентября. В нем будут проходить богослужения с участием военнослужащих, которым предстоит участие в боевых действиях.

На официальном сайте Минобороны России запущен специальный раздел, посвященный строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» https://t.co/ZKu8Rkxm9H #ГлавныйХрамВСРФ #ПаркПатриот pic.twitter.com/Q1r33FaanU — Минобороны России (@mod_russia) September 4, 2018

Фонд «Воскресение», который собирает пожертвования, в ноябре сообщал, что сумма пожертвований уже превысила миллиард рублей. В декабре дальневосточное издание DVHAB.ru утверждало, что местных военных заставляют сдавать на него по 500 рублей, однако СМИ не нашли этому подтверждений.