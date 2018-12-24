В Москве суд арестовал автора программы по надстройке этажей в не попавших под реновацию пятиэтажках

Тверской районный суд Москвы арестовал по делу о хищениях при реконструкции пятиэтажек гендиректора ассоциации «Городские землевладельцы» и компании «Городская реконструкция пятиэтажек» Валерия Чернышова, сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, оглашенные во время судебного заседания 21 декабря.

Издание отмечает, что Чернышов планировал реконструировать 27 домов в Москве, при этом документация была готова лишь по пяти, о чем заявил подозреваемый следователю во время допроса. Он планировал реконструировать те пятиэтажки, которые не попали по реновацию. По словам Чернышова, «Городская реконструкция пятиэтажек» успела привлечь с пайщиков примерно 100 млн рублей, 20 млн из которых впоследствии вернули, когда выяснялось, что надстраивать этажи невозможно.

Дело в отношении Чернышова было возбуждено в конце августа по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Как отмечает РБК, судья во время судебного заседания сказал, что в основу дела легли заявления двух москвичей.

На заседании Чернышов заявил, что «не совершал никаких противоправных действий» и не намерен скрываться, сообщает РБК. Он также сказал, что задолго до своего задержания знал о деле и помогал в его расследовании. Сторона защиты при этом настаивала, что в данном деле речь идет о преступлении в сфере предпринимательской деятельности, и поэтому подозреваемого не могут заключить под стражу. Адвокаты предлагали освободить Чернышова под залог размером не более 800 тысяч рублей.

Согласно карточке на сайте судов общей юрисдикции Москвы, в пятницу по этому же делу был арестован учредитель компании «Управление капитального строительства «Ларж»Максим Бойко. Его фирма, сообщает РБК, выполняла функции технического заказчика. Впоследствии Бойко купил долю в «Городской реконструкции пятиэтажек» за 1,7 млн рублей, отмечает издание.

Судья во время судебного заседания зачитал показания чиновника департамента градостроительной политики Москвы Юрия Филиппенко, по словам которого обращения в мэрию с просьбой проверить компании Чернышова поступали еще в 2016 году.