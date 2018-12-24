Экс-судью Арбитражного суда Москвы приговорили к 5,5 годам колонии за взятку в 70 тысяч долларов

Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего судью Арбитражного суда города Игоря Корогодова к 5,5 годам колонии общего режима за взятку в 70 тысяч долларов, сообщает газета «Коммерсант».

Суд также признал виновным по делу адвоката Павла Мосина и приговорил его к трем годам лишения свободы. «Коммерсант» сообщает, что защитника и судью приговорили к тюремным срокам по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК). По данным агентства «Москва», Мосина осудили по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, в январе 2016 года Корогодов, являясь судьей Арбитражного суда Москвы, узнал, что у его коллеги Вадима Сторублева в производстве находится иск о привлечении по делу о банкротстве ОАО «Судкомгрупп» его экс-руководителя Игоря Донского к субсидиарной ответственности.

Впоследствии Корогодов предложил ему помощь знакомого адвоката Павла Мосина, отмечает «Коммерсант», который подтвердил дружеские отношения с судьей, который рассматривал дело Донского. Защитник запросил 70 тысяч долларов за успешный исход дела, Корогодова и Мосина задержали при получении взятки.