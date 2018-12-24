ФАС: ведомство не получало информацию о повышении тарифов на сотовую связь

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступала информация от операторов связи о повышении стоимости тарифов, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, сообщает РИА Новости.

«ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг размера тарифов операторов связи. Информация о повышении стоимости тарифных планов от операторов связи в ФАС России не поступала. Если операторы связи предприняли действия, в которых могут быть выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — сказал он.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сообщил, что в Минкомсвязи не считают глобальным трендом повышение тарифов на мобильную связь. Министерство будет разбираться в этой ситуации, заявил он.

Напомним, ряд российских операторов, в частности, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 предупредили абонентов о росте цен на некоторые тарифы в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%.