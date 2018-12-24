Стоимость барреля нефти Brent впервые с августа 2017 года опустилась ниже 51 доллара

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Снижение цены составило 6,7% за сутки. Стоимость барреля нефти составила 50,46 долларов. Как отмечают «Ведомости», последний раз стоимость Brent опускалась ниже 51 доллара в августе 2017 года.

Нефть марки WTI подешевела до 42,46 за баррель. Ее стоимость впервые с лета 2017 года опустилась ниже 43 долларов.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Предполагается, что из них порядка 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК, остальные 400 тысяч баррелей в сутки — на страны, кооторые не входят в ОПЕК. По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, каждая страна ОПЕК+, включая Россию, сократит добычу примерно на 3% от уровня октября 2018 года.