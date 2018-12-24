В московской квартире Солженицына на Тверской улице открылся музей

В Москве квартира на Тверской улице, в которой Александра Солженицына арестовали перед высылкой из СССР в 1974 году, стала музеем, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия участвовали вдова писателя Наталья Солженицына, директор «Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» Виктор Москвин, заммэра столицы Наталья Сергунина и руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский.

«О Солженицыне есть и другие музеи: родился, учился, женился, воевал. А здесь квартира все помнит, с ним тесно связана <...> здесь концентрированная атмосфера», — сказала Солженицына.

В новом музее, помимо экспонатов, есть зал на 30 человек, в котором посетители могут смотреть документальные фильмы о писателе.

В 2018 году отмечается столетие со дня рождения Александра Солженицына.

Напомним, уголовное дело по подозрению в помощи «реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР» возбудили против Солженицына в 1974 году, тогда же его лишили гражданства и выдворили из СССР. Писателя реабилитировали в 1991 году, в 1994 году он вернулся в Россию.