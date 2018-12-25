«Голос» сообщил о массовой фальсификации на повторных выборах главы Приморья

На повторных выборах руководителя Приморского края 16 декабря движения в защиту прав избирателей «Голос» выявило ряд серьезных проблем, среди которых фальсификация итогов голосования на избирательных участках. Об этом говорится в докладе организации.

Уточняется, что «убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов» зафиксированы во Владивостоке: ​​​​о всех «сомнительных протоколах» Олег Кожемяко, выигравший в голосовании, набрал более 70%. Речь идет о 47 из 80 участков в городе.

«Копии итоговых протоколов с этих участков имеют признаки подделки: в них встречаются прописные буквы вместо строчных, отличается качество шрифта, метрика используемого шрифта, взаимное расположение отдельных блоков текста, размеры пробельных элементов, названия строк протоколов», – сообщили в организации.

В «Голосе» отмечают, что время ввода данных с «сомнительных» участков подтверждает «скоординированный и централизованный характер фальсификаций» – все они появились спустя пять часов после начала подсчета голосов приблизительно в одно время.

«Голос» предлагает Центризбиркому обратиться в суд с исками об отмене результатов выборов на «сомнительных» участках, а также провести на них ручной пересчет голосов.

В докладе организации также говорится о том, что независимые наблюдатели «были искусственно ограничены с помощью произвольного толкования законодательства».

Кроме того, в «Голосе» считают, что недопуск к повторным выборам кандидата Андрея Ищенко, набравшего в середине сентября около четверти миллиона голосов, «радикально ограничило активное избирательное право граждан».

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На повторных выборах руководителя Приморского края выиграл временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко. Он набрал 61,88% голосов.

На втором месте – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16%), на третьем – Алексей Тимченко (5,7%) от «Партии Роста», на четвертом – Роза Чемерис, которую поддерживает партия «За женщин России» (3,8%).

В выборах не участвовал Андрей Ищенко, который на выборах в сентябре долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов, но в итоге занял второе место. По данным избиркома, кандидат не прошел муниципальный фильтр для участия в повторных выборах.