Суд в США обязал КНДР выплатить компенсацию за смерть американского студента Отто Уормбира

В США Федеральный суд округа Колумбия обязал власти КНДР выплатить более 500 миллионов долларов компенсации семье студента Отто Уормбира, умершего после заключения в Северной Корее. Об этом сообщает CNBC

Суд согласился с позицией истцов в том, что к смерти Уормбира привело его незаконное содержание под стражей. Истцы поблагодарили суд за то, что он возложил на «режим Ким Чен Ына» моральную и юридическую ответственность за смерть их сына.

Семья Вомбиера подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2018 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей их сына, что привело к его смерти. Они требовали взыскать с КНДР более миллиарда долларов.

В 2016 году в КНДР 22-летний Отто Уормбиер, который приехал в страну туристом, приговорили к 15 годам трудового лагеря. Его признали виновным в преступлении против государственности. Как выяснилось, он сорвал в отеле плакат с пропагандистским слоганом, надеясь привезти его домой в качестве сувенира.

Через полтора года, в июне 2017 года Северная Корея освободила Вомбиера, его вывезли с территории КНДР в состоянии комы. Он умер не приходя в сознание спустя несколько дней после прибытия на родину.