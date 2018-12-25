Глава «ФК Открытие» рассказал об уголовном деле против бывших руководителей банка

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей банка «ФК Открытие». Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления банка Михаил Задорнов.

Следствие ведется после обращения временной администрации банка.

«Следственный комитет весной 2018 года возбудил уголовное дело, оно касалось менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц. Сейчас идет следствие», — сообщил он.

Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал.

Уголовное дело связано со сделками, проведенными за 20 дней до того, как ЦБ начал санацию «Открытия». Банк купил облигации «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца.

Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие». На балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд рублей) оказались облигации «О1 Груп Финанс».

В сентябре Арбитражный суд Москвы аннулировал сделки и восстановил задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд рублей.

Напомним, что Центробанк в конце августа 2017 года объявил о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Капитал «Открытия» 30 ноября был списан до 1 рубля, сумму докапитализации регулятор оценил в рекордные 456,2 млрд рублей.