Телецентр «Останкино» подал два иска к «Первому каналу» с требованием вернуть 164 млн рублей долга

Телевизионный технический центр «Останкино» подал два иска к «Первому каналу» с требованием вернуть долг 164 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что сумма исковых требований, направленных в суд 24 декабря, составляет 89,5 млн и 73,9 млн рублей. Иски зарегистрированы 24 декабря Арбитражным судом Москвы.

«„Первый канал“ — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только „Первого“, но и более ста телекомпаний», – сообщил представитель телецентра Денис Назаров .

По данным источников «Коммерсанта», «Первый канал» задолжал «Останкино» за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. При этом, отмечает собеседник газеты, два иска телецентр подал по долгу за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед «Останкино» превышает 1 млрд рублей.

В картотеке суда за октябрь-ноябрь также зарегистрированы 11 исков от телецентра на общую сумму в 63 миллиона рублей к главному подрядчику Первого канала — группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. В декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 миллиона рублей.

Как пишет «Коммерсант», «Красный квадрат» арендует в телецентре офисы, студии и пользуется техническими услугами, а ее долг растет, так как «Первый канал» платит «все хуже». Студия пытается компенсировать разрывы за счет проектов для других каналов, которые производит в том же «Останкино», добавил источник на телерынке.