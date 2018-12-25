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Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек

Общество

 

Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек. Об этом сообщает BBC Indonesia. 

Уточняется, что количество раненых и тех, кто числится пропавшими без вести увеличилось до 150 человек и 16 тысяч человек соответсвенно. 

Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.

Ранее сообщалось о 373 жертвах и 1459 пострадавших.

Цунами возникло в Зондском проливе и обрушилось на Индонезию вечером 22 декабря. Оно было спровоцировано извержением вулкана Кракатау. 

Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи.

Теги:
nt, индонезия
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