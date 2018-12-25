Интерфакс: в Москве полиция пришла с обысками к фанатам ЦСКА

Полицейские в Москве проводят обыски у болельщиков футбольного клуба ЦСКА, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений», — сказал собеседник агентства.

Источник Интерфакса не уточнил, задержали ли кого-то в ходе следственных действий, и с чем они связаны.

Официальной информации об обысках в настоящее время нет.

О следственных действиях у фанатов ЦСКА также сообщает telegram-канал Mash, по информации которого обыски связаны с дракой с болельщиками итальянской «Ромы», которая произошла 7 ноября на улице Воронцово поле. По информации Mash, что в ходе обысков задержали лидера группировки White Horse Илью Златогорова.

Напомним, 7 ноября московский ЦСКА проиграл итальянской «Роме» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:2. Встреча состоялась в Москве.

В конце ноября полицейские провели обыски у фанатов московского клуба «Спартак» спустя полтора месяца после их драки с болельщиками ЦСКА накануне совместного матча двух команд. Столкновение произошло в столице 22 сентября у ресторана «Изба», после нее двух человек госпитализировали, а еще девять участников доставили в отделение полиции.