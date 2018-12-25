Биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Интерфакс.

«Одна из причин, когда в 2018 году нас не пригласили на Олимпиаду 2018 года. Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходил и мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду», – сказал Шипулин на пресс-конференции в Москве.

Биатлонист рассказал, что у него были проблемы со здоровьем, отмечает Sports.ru, но он принял решение выступать дальше. «Но, к сожалению, из-за ситуации с полицией в Австрии, которые бездоказательно начали нас обвинять и подозревать в чем-то, у меня совершенно опустились руки», – сообщил Шипулин.

По словам спортсмена, он «понял, что эта ситуация не последняя», у него пропала мотивация. «Прилетел в Екатеринбург и понял окончательно, что заканчиваю. Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере», – рассказал Шипулин.

Дебют спортсмена за сборную России состоялся во время Кубка мира в 2009 году. За это время он одержал 11 личных побед. Всего он 43 раза занимал призовые места на разных этапах турнира.

Биатлонист также завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи, и занял третье место в этой же дисциплине на Играх в Ванкувере в 2010 году.

На Олимпиаду-2018, прошедшую в Южной Корее, Шипулин, как и некоторые другие спортсмены не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Напомним, на соревнованиях российская сборная выступала под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов.

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Шипулин оказался в числе тех биатлонистов, которых в Австрии 13 декабря обвинили в употреблении допинга. Впоследствии полиция отказалась от претензий к российским спортсменам.