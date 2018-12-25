Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» отредактировать текст про пытки в отделении полиции Нижнекамска

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» отредактировать текст про пытки в отделении полиции города Нижнекамска, так как, по мнению ведомства, в нем содержались подробные описания способов совершения самоубийства. Об этом сообщается на сайте издания.

По требованию Роскомнадзора «Медиазона» отредактировала два фрагмента, которые в ведомстве посчитали «информацией о способе совершения самоубийства». Она также удалила фотографию, которая, по мнению Роскомнадзора, являлась «размещением в текстовой и графической форме информации о совокупности необходимых для самоубийства условий».

В противном случае Роскомнадзор мог заблокировать сайт «Медиазоны», сообщается в telegram-канале издания.

Речь идет о тексте, опубликованном 13 декабря, в котором рассказывается об уголовном деле в отношении шести нижнекамских полицейских. Их обвиняют в пытках 22-летнего заключенного Ильназа Пиркина, задержанного в октябре 2017 года. Пиркина под пытками заставляли признаться в кражах, после чего он совершил самоубийство. Полицейские, по версии следствия, пытались переложить ответственность за произошедшее на жителей Нижнекамска Николая Удирякова и Владимира Тимофеева.

О пытках в нижнекамской полиции также заявлял Ильназ Юнусов, которого задержали по подозрению в краже в том же месяце, что и Пиркина. По его словам, оперативники также под пытками заставляли его признаться в преступлении.