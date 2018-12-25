Мосгорсуд отменил приговор за картинку с Пушкиным и Тесаком во «ВКонтакте»

Президиум Московского городского суда отправил на новое рассмотрение дело Евгения Корта, осужденного по статье о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) из-за фотографии на своей странице «ВКонтакте» с Максимом «Тесаком» Марцинкевичем, нападающим на Александра Пушкина, сообщает «Правозащита Открытки».

Суд согласился с доводами зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова, который передал ему кассационную жалобу адвоката Корта Сергея Бадамшина. Давыдов ссылался на сентябрьское постановление ВС о необходимости учитывать контекст в делах о «репостах»: в приговоре, как пишет судья, не был доказан прямой умысел Корта на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а обвинительный приговор не может быть «основан на предположениях».

Напомним, в 2016 году Евгения Корта приговорили к году колонии-поселения за картинку с Максимом «Тесаком» Марцинкевичем, который нападает на Александра Пушкина. После апелляции срок заменили на штраф 200 тысяч рублей.

Согласно проведенной экспертизе, на изображении есть «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». При этом его адвокат отмечал, что Корт не делал репост картинки, а случайно сохранил ее в свой альбом.