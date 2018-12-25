«Хочется домой поскорее вернуться»: задержанный в Керченском проливе украинский моряк написал письмо из СИЗО

Украинский моряк Андрей Эйдер, задержанный во время инцидента в Керченском проливе, написал письмо из СИЗО. Его опубликовала в фейсбуке журналистка Таисия Турчин.

«Условия… Можно сказать нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть намного хуже. Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться сложно, увы, сильная нагрузка на ноги, как бы смешно ни звучало, руками за перила хватаюсь и иду», — написал Эйдер.

Украинский моряк также поблагодарил людей, которые его поддерживают и отправляют передачи. «Хочется домой поскорее вернуться», — написал Эйдер. «Надеюсь на скорейшее полит. решение, пока времени прошло относительно немного», — сообщил он.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

24 украинских моряка находятся под арестом по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч.3 ст.322 УК).