Верховный суд разрешил использовать «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности и слежки за домашними животными

Верховный суд (ВС) России разрешил покупать спецсредства для негласного получения информации в случае, если человек намерен ее использовать для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Если человек приобретает «шпионскую технику» для указанных целей, то его действия «не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В документе отмечается, что смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и некоторые другие устройства могут признать специальными техническими средствами «только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Также ВС признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров граждан, если это сделано по прямому умыслу. Подобные действия, отметили в суде, должны квалифицироваться по статье 138 УК (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

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Напомним, в конце ноября ВС предложил не наказывать за покупку «шпионской техники» для использования ее в личных целях. В суде уточнили, что если покупатель подобной техники не собирался посягать на конституционные права граждан по защите тайны личной жизни, то его действия нельзя расценивать как уголовно наказуемые.

До этого Генпрокуратура России выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники, если в нем не было преступного умысла.

Уголовное преследование за покупку «шпионской техники» получило широкий общественный резонанс после того, как в декабре 2017 года журналист RT обратил внимание президента России Владимира Путина на попытку привлечь к ответственности фермера Евгения Васильева из Курганской области. Он заказал по интернету за 390 рублей GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. После этого прокуратура извинилась перед Васильевым, дело против него закрыли.