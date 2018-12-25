«Я взял не деньги, а много конфет с фабрики Порошенко»: Вселенский патриарх опроверг обвинения во взятке за автокефалию для Украины

Вселенский патриарх Константинопольского патриархата Варфоломей на встрече с детьми опроверг обвинения во взятке от президента Украины за автокефалию для независимой поместной православной церкви.

«Хотя Русская православная церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за томос об автокефалии,

я получил не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики [президента Украины Петра] Порошенко.

Президент Украины от всеобщего ликования по поводу автокефалии отправился в Вселенский Патриархат с пакетами конфет со своей фабрики», — сказал Патриарх детям, пришедшим колядовать к его резиденции в Фанаре (цитата по Kathimerini).

Читайте также Крестный уход. Под эгидой Константинопольского патриархата в Киеве избран первый за 350 лет независимый от Москвы митрополит

Напомним, сейчас поместные неканонические украинские православные церкви ведут с Константинопольским патриархатом переговоры о представлении им томоса об автокефалии (независимости).

Президент Петр Порошенко инициировал вручение томоса об автокефалии независимой церкви: в апреле Рада в ускоренном порядке поддержала его обращение к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, что запустило весь процесс.

После этого патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине, а в октябре Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название «Православная церковь Украины». На соборе также был избран ее глава – митрополит Епифаний. Именно ему Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить томос. По словам представителя архиепископа УПЦ Киевского патриархата Евстратия, это произойдет 6 января.