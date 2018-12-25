«Доставка грузов в любую точку мира»: Минобороны представило календарь на 2019 год с шутками про оружие

Министерство обороны России представило календарь «Армия России» на 2019 год. Полная версия опубликована на сайте министерства.

На страницах календаря изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое описание. Так, например, в календаре есть изображение пусковой установки с подписью «суровая российская электровафельница», фото военного с пулеметом и подписью «уверенный пользователь ПК» и люди в снегу с подписью «российские подснежники».

В начале марта президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором рассказал о создании в России новейших образцов вооружения. Во время послания на экране были показаны запуски новых ракет – в том числе стратегической ракеты «Сармат» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которые на анимированном видеоролике поражают цели в США.