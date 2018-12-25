Бывшего главу алкогольного надзора объявили в международный розыск

Бывшего начальника Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна заочно обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия (ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК). Его объявили в международный розыск, а следствие подало в Басманный районный суд Москвы ходатайство о его заочном аресте, сообщает Интерфакс.

Пресс-служба Басманного суда не уточнила, в чем именно состоит суть обвинений. О возбуждении дела в сентябре писало ПАСМИ со ссылкой на неназванные источники: так, по версии следствия, «ОФК-Банк» выдал ничем не обеспеченные кредиты на сумму 14 млрд рублей предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», конечным бенифициаром которого был Чуян.

Игорь Чуян стал руководителем РАР в январе 2009 года: за этот период были введены минимальные цены на крепкий алкоголь свыше 28 градусов, а также было ограничено время торговли алкоголем (с 23:00 до 8:00).

Премьер Дмитрий Медведев отправил его в отставку в июле: хотя, как сообщалось, он ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, источники «Ведомостей» утверждали, что причиной стала критика представителей рынка.

Так, в мае 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил господину Чуяну выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ».

Через год претензии к Чуяну также высказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая попросила проверить аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом. В пресс-службе ведомства связь чиновника с бизнесом тогда опровергали.