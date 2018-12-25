Силуанов рассказал о «потере доверия» к Беларуси. Лукашенко отказался называть россиян «братским народом»

Первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил Беларусь в периодическом нарушении таможенного режима между странам, в частности в ввозе санкционных и подакцизных товаров на территорию России, передает ТАСС.

По его словам, Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики. В качестве примера он привел отсутствие до сих пор единой валюты двух стран.

«Мы говорим, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары – сигареты, наши рынки заполняют»,

– заявил Силуанов.

В продаже нефтепродуктов под видом растворителей российская сторона обвиняла Минск несколько лет назад. С 2011 года Россия поставляла ей сырую нефть без пошлин, за что Беларусь должна была выплачивать пошлину от экспорта нефтепродуктов за пределы Таможенного союза. Однако растворители и разбавители в их число не входили, а их поставки за год выросли настолько, что поставили Беларусь в один ряд с лидерами индустрии, в то время как доказательств этому в официальных статистиках других стран не было.

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СМИ также ранее сообщали о нелегальных поставках санкционных продуктов и подакцизных товаров, как например, сигареты. Так, по данным Naviny.by, в приграничных с Беларусью регионах, Брянской и Смоленской областях, их доля составляет 21%, а на Северном Кавказе – 17%.

25 декабря должна состояться встреча между президентами обеих стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Так, Лукашенко говорил, что намерен обсудить отказ России возмещать Беларуси потери от российского налогового маневра, которые минфин страны оценивал в 10 млрд долларов.

Александр Лукашенко накануне отмечал, что теперь отказывается называть Россию братским государством:

в Москве якобы отношения двух стран больше не воспринимают как братские.

Пресс-служба российского кабмина накануне ответила, что подобных договоренностей между странами не было, а Силуанов 25 декабря добавил: «Наш налоговый маневр — это наше внутреннее дело. Если хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, давайте равновыгодную политику проводить».