Навальный рассказал об офшоре и незадекларированной недвижимости сенатора Клишаса

Обновление 16:45 Сенатор Клишас опроверг обвинения ФБК: «У меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — заявил он РБК.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас владеет недвижимостью в коттеджном поселке Горки-2 на Рублевке на участке площадью 8,4 тысячи кв. м, при этом более 5 тысяч квадратных метров этой земли он не задекларировал. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как выяснил ФБК, в 2003 году сенатор приобрел в поселке два участка, но, как видно на карте, строения стоят и за пределами его участка – на землях, которые записаны на товарищество собственников жилья (ТСЖ). На участке сенатора, как утверждает Навальный, есть дом площадью 1200 кв.м и псарня, на которой живут почти 30 собак сенатора.

Также Навальный утверждает, что Клишас может владеть офшором Greahung United S.A. на Британских Виргинских островах. Так, компании принадлежит автомобиль Maybach, на который выписаны более 100 штрафов за неправильную парковку неподалеку от Совета Федерации, а на фотографиях с места неправильной парковки ФБК заметил мужчину, похожего на Клишаса.

Помимо этого, офшор владеет ООО «Русская традиция»— у этой компании Клишас в 2009 году приобрел 7,5 гектаров земли в Истринском районе, на которой строит усадьбу площадью около 9 тысяч кв.м. «Русской традицией» управляет Эдуард Еремян, заместитель Клишаса по кафедре конституционного права юрфака РУДН. Как выяснил ФБК, Еремян зарегистрировал 13 доменных имен со словом «Клишас», а также несколько доменных имен сайтов про собак.

Также Навальный напомнил, что еще в 2014 году нашел у Клишаса участок в Швейцарии, часть которого сенатор не задекларировал.

Сам Клишас пока никак не отреагировал на публикацию ФБК.

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Напомним, в декабре этого года Андрей Клишас выступил с рядом резонансных инициатив: в частности, он предлагал ввести административное наказание за публикации в интернете, оскорбляющие или демонстрирующие явное неуважение к власти, и внес в Госдуму законопроект о «суверенном интернете», регулирующий действия России в случае отключения от глобальной сети.