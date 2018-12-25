Правительство добавило в санкционный список против Украины 200 лиц и организаций

Правительство расширило персональный санкционный список против Украины. Об этом в своем твиттере написал премьер Дмитрий Медведев. Документ к настоящему моменту не был опубликован, однако пресс-служба кабмина уточнила Интерфаксу, что туда вошли более 200 физлиц и юрлиц.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 25, 2018

Первые санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины Россия ввела 1 ноября. Они предусматривают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России лицам из санкционного списка, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

В число лиц, попавших под новые санкции, вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады последнего созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента, министры, руководители органов исполнительной власти и крупных компаний.

В списке также оказались радикальные политики, например бывший глава «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России — ред.) Дмитрий Ярош и руководитель добровольческого движения ОУН (признано экстремистским и запрещено в России) Николай Кохановский.