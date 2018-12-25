Суд арестовал четверых подозреваемых по делу о гибели строителей шахты в Соликамске

Соликамский городской суд арестовал до 22 февраля четверых сотрудников подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680» («Управление строительства №30») по делу о гибели девяти рабочих при задымлении в шахте «Уралкалия», сообщает ТАСС

Под арестом будут находиться начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, а также два горных мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев.

Дело в отношении них было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 216 УК).

Напомним, пожар на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел утром 22 декабря. По данным Интерфакса, в шахте загорелась монтажная пена.

Всего в шахте в момент возгорания находились 17 человек, восемь из них вывели на поверхность, они не пострадали. Девять человек выбраться из шахты во время задымления не смогли, все они скончались.