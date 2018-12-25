В Петербурге прекратили дело за баннер «принадлежит Ингушетии» на мосту Кадырова

Комиссия по делам несовершеннолетних в Петербурге прекратила административное дело в отношении координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина, который вывесил баннер «Принадлежит Ингушетии» на мосту Ахмата Кадырова. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

На 17-летнего активиста составили протокол по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), однако комиссия по делам несовершеннолетних не обнаружила состава преступления.

Представители «Весны» ранее отмечали, что Хорошенина задержали прямо у выхода из дома, а в отделении с ним проводили беседу сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД, которые предлагали ему назвать имена других участников акции.

Сама акция состоялась 26 октября: активисты «Весны» вывесили баннер с надписью «Принадлежит Ингушетии» на мосту имени Ахмата Кадырова в знак протеста против передачи территории Ингушетии Чечне.

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Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу. В начале декабря Конституционный суд России, в противовес Конституционному суду Иншугетии, занял сторону Евкурова и признал соглашение законным.