Верховный суд признал незаконным необоснованное перемещение заключенных

Верховный суд России в принятом 25 декабря постановлении назвал неоправданные и частые этапирования заключенных незаконными, сообщает Интерфакс.

«Неоднократные перемещения из одного учреждения в другое, не обусловленные необходимостью совершения <..> процессуальных действий либо обеспечением личной безопасности лишенного свободы лица, могут свидетельствовать о запрещенном виде обращения», — говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что изменение места отбывания наказания не должно быть произвольным. Так, при рассмотрении административных исков от осужденных, которые оспаривают направление их направление в другой регион для отбывания наказания, судам следует устанавливать, есть ли возможность разместить их в своем регионе.

При этом содержание в местах лишения свободы, а также перемещение заключенных должно осуществляться «в соответствии с принципами законности, справедливости, равенства всех перед законом и гуманизма».