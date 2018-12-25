В РАН появилась комиссия по противодействию фальсификации научных исследований
«Новая газета»редакция
Президиум Российской академии наук учредил Комиссию по противодействию фальсификации научных исследований. Об этом сообщил в фейсбуке исполнительный директор фонда «Эволюция» Петр Талантов.
Согласно списку, утвержденному сегодняшним Постановлением Президиума РАН, в Комиссию, в частности вошли вице-президент РАН Алексей Хохлов, историк членкор РАН Аскольд Иванчик, физик членкор РАН Александр Белавин, другие академики и членкоры РАН, сооснователи сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев, Андрей Заякин, Михаил Гельфанд, представители научных издательств, электронных библиотек.
Комиссию возглавили математик академик Виктор Васильев и доктор медицинских наук профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
Согласно Положению о комиссии, утвержденному Президиумом РАН, одним из направлений ее деятельности является
«проведение аналитической, методической и экспертной работы, направленной на выявление фальсификации научных исследований».
Одновременно была создана Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, которую возглавил академик РАН Евгений Александров. Ранее он возглавлял существовавшую с 1998 Комиссию РАН по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований.
Научный журналист Александр Сергеев так поясняет различие задач двух новых комиссий: «Думаю, разделение функций пойдет на пользу делу, поскольку раньше нам не удавалось заниматься фальсификациями исследований, то есть попытками внутринаучного обмана.
А Комиссия по борьбе с лженаукой тем самым сосредоточится именно на вопросах лженауки, то есть на попытках наукообразного обмана неспециалистов, а также на способах его выявления и разоблачения».