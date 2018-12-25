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Трамп сказал семилетнему мальчику, что в его возрасте пора прекращать верить в Санта-Клауса

Общество

 

Президент США Дональд Трамп сказал семилетнему мальчику, что в его возрасте верить в Санта-Клауса «это уже предел», сообщает ABC News. 

Трамп и его жена Мелания приняли участие в проекте командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), в ходе которого его участники отвечают на вопросы детей о местонахождении Санта-Клауса.

Во время одного из разговоров Трамп спросил у семилетнего мальчика по имени Коулман, верит ли он в Санту. Спустя некоторое время он добавил: «Потому что в семь лет это уже предел, верно?». 

Программа «NORAD отслеживает Санту» появилась в 1955 году, c тех пор в канун Рождества ее участники рассказывают детям о том, где находится Санта-Клауса, который разносит подарки детям по всему миру.

На проект не повлияло частичное прекращение работы американского правительства из-за отсутствия финансирования. Его организацией занимаются волонтеры на авиабазе Петерсон в Колорадо.

Теги:
em, дети, сша, трамп
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