Трамп сказал семилетнему мальчику, что в его возрасте пора прекращать верить в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп сказал семилетнему мальчику, что в его возрасте верить в Санта-Клауса «это уже предел», сообщает ABC News.

President Trump takes calls from children at a NORAD Santa-tracking event on Christmas Eve:



"Are you still a believer in Santa? Because at 7 it's marginal, right?"



*It's the most wonderful time of the year* pic.twitter.com/1S6YNw6f5o — David Siegel (@DavidSiegel) December 25, 2018

Трамп и его жена Мелания приняли участие в проекте командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), в ходе которого его участники отвечают на вопросы детей о местонахождении Санта-Клауса.

Во время одного из разговоров Трамп спросил у семилетнего мальчика по имени Коулман, верит ли он в Санту. Спустя некоторое время он добавил: «Потому что в семь лет это уже предел, верно?».

Программа «NORAD отслеживает Санту» появилась в 1955 году, c тех пор в канун Рождества ее участники рассказывают детям о том, где находится Санта-Клауса, который разносит подарки детям по всему миру.

На проект не повлияло частичное прекращение работы американского правительства из-за отсутствия финансирования. Его организацией занимаются волонтеры на авиабазе Петерсон в Колорадо.