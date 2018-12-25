На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка в кафе

Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку сообщений СМИ о том, что депутат Чемальского района избил в кафе администратора, певицу и 14-летнего родственника одной из пострадавших. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, сообщает СК, пьяный депутат Юрий Корнеев вечером 22 декабря после новогоднего корпоратива отказался оплачивать счет в кафе. Официантка позвала управляющую.

«Депутат нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы – 59-летней местной жительнице, а также заступившемуся за свою бабушку 14-летнему внуку последней», – говорится в сообщении СК.

Как уточняют «Новости Горного Алтая», депутат ударил 40-летнюю управляющую рукой по голове, попытался ударить певицу кулаком в лицо, но женщина успела увернуться и удар пришелся ей в плечо. Затем мужчина дважды ударил по лицу подростка.

Потерпевшие убежали от депутата, заперлись на кухне и вызвали полицию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.