Жительница Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей после операции на груди, уехала из России

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей после операции по удалению груди под предлогом того, что она якобы собирается сменить пол, уехала из России. Об этом Савиновских рассказала изданию «Такие дела».

По ее словам, вместе с семьей она переехала в Испанию, где получила защиту, так как ей поступили угрозы, что она может потерять не только приемных, но и кровных детей.

«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — рассказала она.

Напомним, история Юлии Савиновских получила широкую огласку после того, как органы опеки забрали у нее приемных детей из-за операции по удалению груди. Они решили, что она хочет стать мужчиной.

Позже суд признал ее мужчиной, а брак с ее мужем — однополым, что дает право опеки не возвращать женщине детей. Сама Савиновских утверждает, что операция была вынужденной мерой — грудь седьмого размера мешала ей «физически и морально» и менять пол никогда не собиралась. С тех пор Савиновских пытается вернуть детей через суд, однако пока у нее это не получается.