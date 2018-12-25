Володин предложил оценить Конституцию на соответствие современности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать Конституцию России на предмет соответствия требованиям времени. Об этом сообщает Интерфакс.

«В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», — сказал Володин на встрече президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Володин подчеркнул, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения», и предложил привлечь к работе судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов.

«Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — считает Володин.

В ответ Путин призвал парламентариев двух палат Федерального Собрания инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законопроектов.

«Необходимо наращивать открытую и предметную работу с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом, самим инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законодательных актов и проектов законов, которые прорабатываются Федеральным Собранием», — сказал президент.

Напомним, что Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.