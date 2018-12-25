Брат фигуранта «дела Сети» получил сообщение из банка об ограничении доступа к счетам

Брат арестованного по делу о «террористическом сообществе „Сеть“» Андрея Чернова Алексей получил сообщение от Сбербанка об ограничении доступа к счетам в связи с возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом он рассказал «Новой газете».

В сообщении, которое получил Чернов на телефон, указано, что ограничения на счета наложены на основании поступившей от Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информации.

Также к сообщению была прикреплена ссылка на страницу сайта Сбербанка «Что нужно знать о блокировании банком карт и интернет-банка» на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как уточнил Чернов, опратор в Сбербанке ему сказал, что счета не заблокированы. Ему удалось снять деньги в банкомате, но он планирует обратиться в отделение банка, чтобы понять, какие именно ограничения были наложены.

Чернов добавил, что сообщение пришло после того, как он оплатил через сервис «ФСИН-письмо» отправку сообщения своему брату Андрею.

Напомним, что по «делу Сети» (или «пензенское дело») проходят 11 человек. Следствие считает, они участвовали в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые также неоднократно жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку». Так, Андрей Чернов сообщал о подброшенном в его карман бритвенном лезвии. По словам обвиняемного, это сделал сотрудник изолятора, когда препровождал его в камеру после свидания с адвокатом.