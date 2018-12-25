Генпрокуратура: число убийств в России снизилось почти на 13%

В 2018 году в России на 12,6% сократилось число умышленных убийств и покушений на убийство. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

«Уменьшилось на 12,6% (с 9 060 до 7 914) количество убийств, покушений на убийство, на 5,4% (с 22 834 до 21 609) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

За 11 месяцев текущего года также уменьшилось число особо тяжких преступлений: их оказалось на 2,7% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году.

«В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,6% (415 347). Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года их число составляло 421 548, что свидетельствует о сокращении на 1,5%», — отметили в Генпрокуратуре.

Количество преступлений экономической направленности увеличилось на 4,7 %: коррупции стало больше на 2,3%, получение взятки – на 7,1%,

дача взятки на 11,2%, а посредничество во взяточничестве — на 16,3%.

Ранее в ведомстве сообщили, что средний размер взятки за девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что если сложить все взятки, выявленые в рамках уголовных дел по 290 УК («Взятка»), то эта сумма будет равняться 1,8 млрд рублей.