Минздрав предложил снизить число курящих россиян до 5% к 2050 году

Минздрав России в новой концепции по противодействию потреблению табака поставил цель снизить число курящих россиян до 5% к 2050 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

До 2025 года Минздрав намерен снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов до 25%.

После этого, по плану ведомства, табачная продукция может быть поэтапно выведена из оборота, «что позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака».

В Минздраве уверены, что сейчас табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди.

В министерстве указывается, что в 2009 году курили 39,4% россиян, в 2016-м — 30,9%.

Ранее Минздрав подготовил антитабачную концепцию, один из ключевых пунктов которой предполагал запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

По данным РБК, концепция не была принята после критики ряда других министерств.