В Дагестане после угроз организаторам отменили показ фильма-концерта корейской группы BTS
В Махачкале кинотеатр Cinema Hall отменил показ фильма «Love Yourself» с записью концерта корейской поп-группы BTS из-за угроз организаторам. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что решение об отмене показа фильма было принято после того, как дагестанские «блюстителей нравственности», выступающие в интернете против «разврата» и «осовременивания земляков», потребовали запретить трансляцию «фильма про корейских гомосеков».
По словам кассиров Cinema Hall, руководство «дало указание больше не продавать билеты на фильм». В группах «блюстителей нравственности» заявили об «очередной победе».
«Даже если эти угрозы не собирались выносить за пределы соцсетей, полагаем, что руководство кинотеатра решило не рисковать»,— рассказали в администрация российского фан-клуба BTS.
Теперь махачкалинские поклонники BTS собираются посмотреть концерт в одном из ближайших городов.
В 2018 году BTS выступили на Олимпийском стадионе в Сеуле, видеозапись концерта позже была смонтирована в фильм «Love Yourself». Фильм покажут 26 января 2019 года в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в городах России. Поклонники BTS из одного города должны создать группу во «ВКонтакте» и собрать в ней более 100 желающих посмотреть фильм, после чего прокатчики договариваются о показе с местными кинотеатрами.
Ранее по просьбе организаторов свое выступление в Махачкале отменил исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). Певец Егор Крид после комментариев в инстаграме с угрозами и рекомендациями отказаться от поездки в Дагестан, тоже отменил концерт.
Также из-за угроз дирекции и организаторам был отменен аниме-фестиваль AniDag.