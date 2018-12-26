«Коммерсант» сообщил о строительстве судебного квартала в Петербурге структурами Пригожина

Строительством судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда (ВС) России и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,7 млрд рублей займутся структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с проектом источники.

По данным собеседников газеты, структуры Пригожина стали субподрядчиком проекта летом 2018 года без проведения конкурса.

Сейчас, как утверждают источники «Коммерсанта», близкие к бизнесмену компании проводят коммерческие тендеры и привлекают строительные компании к возведению отдельных объектов без авансирования. Предполагалось, что аванс в 9,2 миллиарда рублей выплатят в 2018 году, но сейчас сроки выплат перенесли на 2021 год.

Одной из структур Пригожина, занимающихся рассылкой предложений и проведением тендеров, названа созданная в 2014 году компания «Лизена».

Напомним, судебный квартал строится на участке в центре в Санкт-Петербурге рядом со стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Там должны появиться жилые дома для судей и сотрудников аппарата Верховного суда. Еще одним объектом является Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Сроки строительства этих зданий несколько раз передвигались, в том числе, потому что ФАС отменила результаты первых конкурсов по выбору субподрядчиков проекта.