РБК: власти Москвы потратят на празднование Нового года в полтора раза меньше, чем в прошлом году

Власти Москвы потратят на празднование Нового года почти 972 млн рублей – это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Отмечается, что бюджет сократился прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку. В этом году РБК обнаружил только закупки на обслуживание, но не на установку оборудования.

На праздничные мероприятия (концерты, ярмарки, елки и гуляния) Москва потратит 428,1 миллиона рублей. Из них около 197 млн рублей приходится на фестиваль «Путешествие в Рождество», который организует ГБУ «Московские ярмарки».

322,6 миллиона рублей уйдет на новогоднее оформление улиц и площадей. Больше всего средств будет потрачено на оформление ВДНХ –48,2 млн рублей, еще 38,7 млн рублей уйдет на оформление катка на территории комплекса.

В целом на оформление катков город потратит 158,2 миллиона рублей, а 35,8 миллиона рублей уйдет на основные салюты и фейерверки.

По данным РБК, Петербург потратит на новогодние праздники 532,4 миллиона рублей, Казань — чуть более 145 миллиона рублей, Челябинская область — 31,7 миллиона рублей, Чечня — 31,6 миллиона рублей.