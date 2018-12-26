Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ушел в отставку, сообщается на сайте администрации города. Его обязанности временно возложили на вице-губернатора Николая Бонадренко.

«С ноября 2014 года он отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства <...>», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в отставку ушел вице-губернатор Михаил Мокрецов, возглавлявший Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Его обязанности на время перешли к вице-губернатору Сергею Мовчану.

Деятельность Игоря Албина на посту вице-губернатора попала в поле зрения СМИ после того, как активистка Алла Андреевна подняла проблему обманутых дольщиков на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Она рассказала, что ее муж был убит из-за деятельности по защите прав дольщиков и что ей самой грозит уголовное дело. В своей речи она упомянула Албина и бывшего федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Путин пообещал разобраться с ситуацией.

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Позднее Албин опубликовал пост на фейсбуке, в котором заподозрил активистку во лжи и самопиаре. Он отказался работать с Андреевой по проблемным объектам долевого строительства и заявил, что «готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку».

Игорь Албин также известен тем, что в августе прошлого года обвинял бакланов в дырах в крыше стадиона «Зенит-Арена», на строительство которого потратили около 43 млрд рублей. Недавно бывший вице-губерантор признался в том, что выдумал историю про бакланов, чтобы отвлечь внимание от проблем города.