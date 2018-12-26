На Кубани главреда «БлогСочи» приговорили к 6 годам колонии по делу о вымогательстве у депутата Госдумы

Лазаревский районный суд Сочи приговорил к 6 годам колонии общего режима главного редактора «БлогСочи» Александра Валова по делу о вымогательстве в крупном размере у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК), его также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Поводом судебного разбирательства стали публикации в издании «БлогСочи», в которых говорилось, что Напсо огородил часть общественного пляжа и построил бассейн в сочинском микрорайоне Лоо. По версии следствия, журналист требовал у Напсо 300 тысяч рублей за удаление статей про его бассейн на пляже. Сам журналист отрицает свою вину и называет дело политически мотивированным.

Во время судебного процесса из рассекреченного документа также стало известно, что Валова более полугода прослушивала ФСБ. Поводом для прослушки стала его предполагаемая «причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов».

В декабре прошлого года из-за этой же публикации суд обязал Валова выплатить Юрию Напсо 1,5 млн рублей. Летом чиновник подал иск о защите чести и достоинства.