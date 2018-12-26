Украинского адвоката осудили на 8 лет по делу о контрабанде деталей для военных самолетов

Нижегородский областной суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима украинца Игоря Кияшко по обвинению в шпионаже (статья 276 УК) и попытке контрабанды военного оборудования (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК), пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Кияшко, часто посещавший Нижний Новгород для покупки бактериофагов для своего ребенка, по заданию СБУ вывозил контрабандой детали двигателей военных самолетов, а также собирал документы по установке зенитно-ракетных комплексов, выпускаемых Нижегородским машиностроительным заводом концерна «Алмаз-Антей».

С первой частью обвинения, о подготовке к контрабанде, мужчина согласен. Его жена рассказывала «Медиазоне», что на него «вышли какие-то люди», которые, зная о его поездках за бактериями для сына, предложили ему подзаработать.

ФСБ задержала его в апреле в гостиничном комплексе «Ковчег»: ведомство сообщало, что в этот момент он получал у посредника 42 рабочие лопатки, купленные за 46,2 тысячи долларов, для производства турбореактивных двигателей РД-33 многоцелевых истребителей МиГ-29. Их он планировал передать для предприятий украинского военного концерна «Укроборонпром», «зная о существующем спросе и дефиците на оборонных предприятиях Украины», говорится в материалах дела.

При этом обвинение в сборе секретной документации об устройстве деталей зенитных ракетных комплексов С-400 Игорь Кияшко отрицает и утверждает, что их подбросили при задержании. Его адвокат сообщил, что они не будут обжаловать приговор, опасаясь того, что на апелляции его ужесточат.