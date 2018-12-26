Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения до конца марта

Басманный районный суд Москвы продил до 28 марта запрет определенных действий сестрам Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, сообщает РИА Новости.

Суд запретил девушкам выходить на улицу после 19:00, общаться с другими сестрами или еще кем-то кроме следователя и близких родственников. Также обвиняемым запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. Подобная мера пресечения действует для них с конца сентября, когда суд по ходатайству следователя освободил их СИЗО.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). Мужчину 2 августа нашли мертвым с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.