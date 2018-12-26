СК по Ингушетии возбудил уголовное дело о похищении сотрудника Amnesty International на митинге против соглашения о границах с Чечней

Следственный комитет (СК) по Ингушетии возбудил уголовное дело о похищении сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского (ч. 2 ст. 126 УК). Об этом сообщает «Комитет против пыток» (КПП) со ссылкой на постановление следователя.

«Безусловно, мы удовлетворены, что уголовное дело, наконец, возбуждено. Удручает тот факт, что это было сделано спустя два месяца после произошедшего, и то, что об этом и мы, и Олег Козловский узнали только сейчас», — заявил юрист КПП Дмитрий Пискунов.

15 октября российское отделение Amnesty International сообщило о похищении своего сотрудника Олега Козловского неизвестными во время мониторинга протестов в Магасе против соглашения о границах с Чечней.

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Неизвестные заманили правозащитника в свой автомобиль, вывезли за пределы города, где «раздели, начали избивать и угрожать расстрелять», требуя рассказать, кто он такой, что делает в Магасе и с кем работает. После этого Козловского отвезли и высадили около аэропорта в Беслане в Северной Осетии. Врачи зафиксировали у него перелом ребра.

По факту случившегося правозащитник подал заявление через онлайн-приемную СК России, однако никто из ведомства с ним не связался. Спустя три недели после обращения, 30 октября, ему сообщили, что дело передано в СК по Ингушетии.