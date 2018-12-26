Мосгордума увеличила штраф за неуплату парковки в два раза

Московская городская дума приняла поправки в КоАП Москвы, которые увеличивают штраф за неуплату парковки в два раза — с 2,5 до 5 тысяч рублей, сообщает Интерфакс.

Московские депутаты отметили, что штраф в две с половиной тысяч рублей «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

Так, суточная стоимость парковки может доходить до 7 тысяч рублей, а «некоторые платят 2,5 тысячи и стоят сколько хотят», сказала председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова. «Чтобы пресечь такие явления и сказать, что закон един для всех, мы принимаем этот закон», — объяснила депутат.

Напомним, с 15 декабря в столице также начали действовать новые тарифы платной парковки. Ее стоимость на самых загруженных улицах города подорожала до 380 рублей, а сама парковка стала платной по воскресеньям. Время бесплатной остановки на территории всего города сократилось с 15 до 5 минут.

Цены на парковку также выросли внутри Бульварного кольца: парковка на самых загруженных улицах подорожала с 80 до 200 рублей в час днем и 80 рублей ночью (ранее автомобилисты платили 80 рублей в час вне зависимости от времени суток).

За пределами Бульварного кольца (за исключением «Москва-сити») цены не изменились. При этом во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной.