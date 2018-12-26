В приамурской больнице больше 20 детей заразились гепатитом С. СК возбудил уголовное дело

26 детей, в разное время лежавших в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, заразились гепатитом С. Об этом РИА Новости рассказал депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш, к которому обращались их родители.

По его словам, все случаи объединяет то, что у некоторых детей в гематологическом отделении брали кровь на анализ, а кто-то проходил там переливание крови. При этом среди заболевших дети 2003,2004, 2013-2015 годов рождения, самому младшему из них нет и двух лет (родился в 2017 году). У всех из них были онкологические заболевания.

Региональный Следственный комитет уже провел проверку в больнице, после которой возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Других подробностей пресс-служба ведомства не сообщает.